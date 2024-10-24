İsrail'den çocuk yoğun bakım ünitesine saldırı! Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına aldılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız saldırıları sürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun saldırılarında bilanço da her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

İsrail ordusu son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesine saldırı düzenledi. Saldırıya ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş'tan açıklama geldi.

Munir el-Burş, İsrail ordusunun, hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinin bulunduğu üst katlarına ateş açtığını kaydetti. Burş, İsrail ordusunun, hastaneyi abluka altına aldığını ve çevredeki evleri de yoğun bombardımana tabi tuttuğunu dile getirdi.

Hastane içinde 160'tan fazla hasta ve yaralının, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu kaydeden Burş, hasta ve yaralıların bu saldırılar nedeniyle büyük korku ve panik içinde olduğunu aktardı.

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde büyük hasar oluştuğunu söyledi. İsrail'in hastaların tahliye edilmesine ya da hastaneye tıbbi malzeme girmesine izin vermediğini kaydeden Ebu Safiyye, 15 hastanın ameliyat edilmesi gerektiğini ancak tıbbi imkanlar elvermediği ve cerrahların çoğu da alıkonduğu için hiçbir şey yapamadıklarını dile getirdi.