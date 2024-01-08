İsrail'den Gazze'ye Bir Saldırı Daha! En Az 18 Filistinli Öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, gece geç saatlerde çeşitli noktalara yeni saldırılar gerçekleştirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kenti ve Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kenti ile orta kesimlere düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.

İşgal ordusuna ait bir insansız hava aracı da Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'nin bahçesi ile kentteki Bilim ve Teknoloji Fakültesine ait binaları bombaladı.