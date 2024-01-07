İsrail'den Gazze'ye Saldırı! Çoğu Çocuk En Az 16 Kişi Öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Gazze'nin orta kesimindeki Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okul ile güneydeki Han Yunus kentini hedef aldı.

İsrail ordusu havadan ve denizden Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula saldırdı. Saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda yerinden edilmiş kişinin sığındığı bir evi hedef aldı. Saldırıda çoğunluğu çocuk en az 12 Filistinli öldü, çoğu çocuk ve kadın 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca hava, kara ve denizden abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.