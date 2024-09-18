İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı: Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, yüzlerce el tipi çağrı cihazları neredeyse aynı anda bomba gibi patlamış, son bilgilere göre 9 kişi ölmüş, 2 binden fazla insanın yaralanmıştı. Sözkonusu patlayan çağrı cihazlarının Tayvan’daki üreticisi Gold Apollo, bugün basına açıklama yaparak ‘patlayan cihazları’ kendilerinin üretmediğini duyurdu.

Gold Apollo Şirketi Başkanı Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan BAC Consulting isimli şirketi, 3 yıl önce kendi markaları altında çağrı cihazını üretmek için yetkilendirdiklerini açıkladı.

Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında "Ürün bizim değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı” ifadelerini kullandı.