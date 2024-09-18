İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı: Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlayarak 2 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açmasının ardından, cihazların üreticisi olan şirketten açıklama geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı: Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama
Yayınlanma:

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, yüzlerce el tipi çağrı cihazları neredeyse aynı anda bomba gibi patlamış, son bilgilere göre 9 kişi ölmüş, 2 binden fazla insanın yaralanmıştı. Sözkonusu patlayan çağrı cihazlarının Tayvan’daki üreticisi Gold Apollo, bugün basına açıklama yaparak ‘patlayan cihazları’ kendilerinin üretmediğini duyurdu.

Gold Apollo Şirketi Başkanı Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan BAC Consulting isimli şirketi, 3 yıl önce kendi markaları altında çağrı cihazını üretmek için yetkilendirdiklerini açıkladı.

Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında "Ürün bizim değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? TÜİK çarpıcı istatistikleri açıkladıTürkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? TÜİK çarpıcı istatistikleri açıkladıYaşam
israil filistin gazze hizbullah
Günün Manşetleri
Çağrı cihazlarıyla ilgili Türkiye'de risk var mı?
Trump'tan suikast girişimiyle ilgili açıklama
44 şehirde Narkoçelik-39 operasyonları
Gece yarısı şiddetli depremler
Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi
HSK Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı?
Kayseri'de uyuşturucu ve silah operasyonu
Bükreş'te Parlamento binasına saldırı
İran: Lübnan'daki patlamalar İsrail'in saldırısı
Çok Okunanlar
Gece yarısı şiddetli depremler Gece yarısı şiddetli depremler
Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi'ne tarihi golle damga vurdu! Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi'ne tarihi golle damga vurdu!
Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl?
Çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı? Çağrı cihazları nasıl bomba gibi patladı?
Ancelotti'den hakem Halil Umut Meler'e sert tepki! Ancelotti'den hakem Halil Umut Meler'e sert tepki!