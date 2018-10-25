Filistinli aileleri, İsrail cezaevlerinde tutuklu evlatlarını ziyaretten men eden yasa tasarısı, Knesset'te yapılan ilk oylamada, 11’e karşı 58 oyla kabul edildi.

İsrail parlamentosu (Knesset), Filistinli aileleri, İsrail cezaevlerinde tutuklu evlatlarını ziyaretten men eden yasa tasarısını ilk oylamada onayladı.



Knesset basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Knesset’te yapılan yasa tasarısının ilk oylaması, 11’e karşı 58 oyla kabul edildi.” denildi.



Açıklamada, “Söz konusu yasa tasarısıyla, avukat veya Kızıl Haç temsilcisinin ziyareti hariç güvenlik nedeniyle tutuklu bulunanların aileleri tarafından ziyaret edilmesi yasaklanıyor. Bu tasarı, tutuklunun, elinde bulunan İsrailli esirlerin İsrailli yetkililer veya insan hakları örgütü temsilcileri veya ailesi tarafından ziyaret edilmesine izin vermeyen bir terör örgütüne üye veya bu örgüte destek vermesi gerekçelerini şart koşuyor.” ifadeleri kullanıldı.



Yasa tasarısının aşırı sağcı Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan tarafından Knesset’e sunulduğu ve Hazan'ın tasarıyı yeniden Parlamento İç Tüzük Kurulu’na taşıyacağı belirtilen açıklamada, tasarının kanunlaşması için üç defa oylanarak kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.



Söz konusu yasa tasarısı, 2014’te savaştan sonra ikisi asker 4 İsrailliyi esir alan Hamas hareketine üye tutukluları hedef alıyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 11'i milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.



Ancak Filistin kaynakları, bu tutuklular içinde Hamas’a üye olanların sayılarına yer vermiyor.



Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler



Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunan Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.



İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.



İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.



Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını şart koşuyor.



Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.