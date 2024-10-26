İsrail'den İran'a başarısız saldırı girişimi

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik Gerçek Vaat 2 Operasyonunun ardından Tel Aviv yönetimi, İran’a karşılık verileceğini bildirmişti. İsrail ordusu dün gece saatlerinde İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sabaha karşı İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da İran’daki "askeri hedeflerin vurulduğu" ve ordunun görevini tamamladığı iddia edildi.

ABD ‘MEŞRU MÜDAFAA’ DEDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, “İsrail'in ‘meşru müdafaa’ hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu” kaydetti. Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, haberinde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." dedi.

‘SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERİN ÇOĞU ESKİ’



İran’daki Fars Haber Ajansının haberinde, "Siyonist rejimin saldırısında Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, bazı patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı ve sosyal medyada yayınlanan görsellerin çoğunun eski olduğu ve patlamalarla ilgili olmadığı aktarıldı.

İSRAİL'İN 'CILIZ' YANITI

İranlılar, İsrail'in 'yanıtının' çok cılız olduğunu düşünüyorlar. Sosyal medya uygulaması X'te paylaşılan videolarda İranlılar, İsrail ile dalga geçtiler.



‘SALDIRILARA BAŞARIYLA KARŞI KONULDU’

İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.

‘İSRAİL 20 NOKTAYI HEDEF ALDI HABERLERİ DOĞRU DEĞİL’

İranlı yetkili, İsrail'in ülkede 20 noktayı hedef aldığına dair iddiasının doğru olmadığını ve Tahran'da hiçbir askeri tesisin vurulmadığını açıkladı.

Tesnim'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "İsrail ordusunun ülkede 20 noktayı hedef aldığı iddiası doğru değil. Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşti ve sınırlı hasara neden oldu." dedi.

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığını söyleyen İranlı yetkili, "100 İsrail askeri uçağının bu saldırıya karıştığı yönündeki haberler de tamamen yanlış. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

'İKİ ASKER ŞEHİT OLDU'

İran ordusu, İsrail'in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti ordusu, İran'ın güvenliğini savunmak, milletine ve İran çıkarlarına zarar gelmesini önlemek amacıyla, cani Siyonist rejimin mermilerine karşı dün gece iki askerini feda etti” denildi.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolarda İranlılar, İsrail'in saldırısından dakikalar sonra güven içinde sabah sporunu yapıyor.



SİYASİ YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

İran'da siyasi yetkililerden de ilk açıklama yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sosyal medya hesabından İran bayrağı paylaşarak şu cümleyi paylaştı: "İran'ın gücü Anavatan'ın düşmanlarını küçük düşürüyor."

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

İran, ülke genelinde uçuşların yerel saatle 09.00 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, İsrail'in saldırısı sonrası ülke genelinde ikinci bir duyuruya kadar askıya alınan uçuşların, saat 09.00 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

BAŞKENT TAHRAN'DA DURUM NE?

Ulusal Kanak İran temsilcisi Gürkan Demir başkent Tahran'dan bildirdi ve şunları söyledi:

- Halk hayatına devam ediyor, eğitimde ve devlet işleyişinde herhangi bir aksama yok. Uçuşlar da normale dönüyor. Devrim Meydanından aktarıyorum..