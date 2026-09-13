İsrail'den lüks yatlarla uyuşturucu iddiası! GKRY'de 126 kilo ketamin ele geçirildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde uyuşturucuyla mücadele birimi, İsrail'den lüks yatlar aracılığıyla uyuşturucu getirildiği ve dağıtıldığı iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Rum basınında yer alan haberlere göre soruşturma, İsrail'den GKRY'ye uyuşturucu taşındığı ve bu sevkiyatlarda Larnaka ile Limasol'daki marina ve limanların kullanıldığı yönündeki bilgiler üzerine başlatılmıştı. Operasyon sonucunda 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirilirken, Arap uyruklu bir çift ile 2 İsrailli olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. 13 Eylül'de Limasol Bölge Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerin 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

UYUŞTURUCUNUN İSRAİL'DEN LÜKS YATLARLA GETİRİLDİĞİ İDDİASI

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre polis, İsrailliler ile Arap kökenli kişilerden oluştuğu öne sürülen bir suç örgütünün İsrail'den Güney Kıbrıs'a uyuşturucu getirerek dağıttığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçmişti. İddialara göre uyuşturucular lüks yatlarla Larnaka ve Limasol'daki marina ve limanlara taşınıyor, ardından inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri arasına gizlenerek evlerde depolanıyordu.

Polis, uyuşturucuların Güney Kıbrıs'ta daimi olarak ikamet eden İsraillilere tedarik edildiği yönündeki bilgilerin de soruşturulduğunu mahkemeye aktardı. Bununla birlikte, aynı soruşturma kapsamında yaklaşık bir hafta önce Limasol Limanı üzerinden 70 kilogram kokain ile miktarı henüz belirlenemeyen esrarın da Güney Kıbrıs'a sokulduğu iddiası araştırılıyor.

İSRAİLLİ ŞÜPHELİNİN EVİNDE UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Polis 10 Eylül'de soruşturma kapsamında ev, iş yeri ve araçların aranması için mahkemeden arama emri çıkarttı. 53 yaşındaki İsrailli şüphelinin Limasol'deki İpsona bölgesinde bulunan evinde yapılan aramada 34 gram kokain, 246,5 gram ketamin, 15 gram mefedron ve 12 gram MDMA ele geçirildi. Aramada ayrıca 4 bin 150 euro nakit para, 42 paket gümrüksüz sigara, cep telefonları ve soruşturmaya konu olabilecek çeşitli deliller de bulundu. Arama sırasında evde şüphelinin yanı sıra 51 yaşındaki eşinin ve 50 yaşındaki bir Arap erkeğin de bulunduğu kaydedildi.

Arap şüphelinin Mouttagiaka'daki evinde de eş zamanlı olarak arama yapıldı. Şüpheli ile 35 yaşındaki eşinin ikamet ettiği evde polis, boya kaplarının içine gizlenmiş halde 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirdi. Evde bunun yanında hassas terazi, cep telefonları ve soruşturmaya ışık tutabilecek çeşitli materyaller de bulundu.

Şüphelilerin avukatlarının, polisin talep ettiği 8 günlük tutukluluk süresine itiraz etmediği öğrenildi. Limasol Bölge Mahkemesi, 4 şüphelinin de 8 gün süreyle tutuklu kalmasına hükmetti. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.