İsrail'den Madleen'e müdahale: Askerler gemiye çıktı

İsrail deniz komandoları, Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmak için İtalya’dan yola çıkan 12 eylemci uluslararası sularda gözaltına aldı. Gece yaşanan olayın ardından Türk Dışişleri bir açıklama yaparak İsrail’e tepki gösterdi. Açıklamada İsrail terör devleti olarak nitelendirildi.

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İsrail'den Madleen'e müdahale: Askerler gemiye çıktı
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İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için Madleen  isimli yelkenli tekneyle yola çıkan 12 eylemci, İsrail tarafından gözaltına alındı.

İsrail deniz komandoları gece saatlerinde 1 Haziran’da İtalya’nan Katanya kentinden yola çıkan Madleen" isimli Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait tekneye baskın düzenledi.

İsrail aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ve gözaltına aldığı aktivistleri ülkelerine göndereceğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada geminin uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerinin müdahalesine uğradığının altı çizildi. Bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada “Netanyahu hükümetinin bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail daha önce de bir sivil toplum kuruluşu olan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait “Vicdan” isimli gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemişti

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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