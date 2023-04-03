İsrail'den Mescid-i Aksa'da provokasyon

Yahudilerin 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Mescid-i Aksa'ya baskınlarının yanı sıra ramazan ayında Aksa'da ibadet eden ve itikafa giren Müslümanlara yönelik saldırılarının artmasından endişe ediliyor.

YAHUDİ GRUPLARDAN AKSA'DA KURBAN KESENE ÖDÜL

Hozirim Lazar adlı İsrailli yerleşimci grup, Hamursuz Bayramı öncesinde destekçilerini Mescid-i Aksa'nın kapılarında toplanmaya davet etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Arapça ilan yayımlayan Hozirim Lazar, kurbanlık almak için Harem-i Şerif yakınındakilerden fiyat istedi.

Bunun yanı sıra çeşitli İsrailli gruplar Mescid-i Aksa'da kurban kesebilecek kişiye 25 bin şekel, kurban kesme girişimi sırasında gözaltına alınma durumunda ise 2 bin 500 şekel verileceğine dair duyurular yaptı.

HAHAMLARDAN NETANYAHU VE BEN-GVİR'E MEKTUP

Al Jazeera'nin konuya ilişkin haberinde, 15 hahamın da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazdığı belirtildi.

Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önerdi.

BASKINLARA KARŞI MÜSLÜMANLARA AKSA'DA İTİKAF ÇAĞRISI

Hamursuz Bayramı sırasında baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulundu.

İsrailliler geçen sene de Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Mescid-i Aksa'da kurban kesilmesi yönündeki yönündeki çağrılar bölgede gerginliği tırmandırırken İsrail polisi çeşitli önlemler almıştı.

İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın Yahudiler için kutsal olduğuna inanılan "Tapınak Dağı" üzerine kurulduğunu savunuyor.

FİLİSTİNLİ GAZETECİDEN ÇAĞRI

Filistinli Gazeteci Muhammed Ebu Takiya, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Müslümanların en mübarek ayında onların ilk kıblesi baskın altında" ifadelerini kullanan Takiya, İsraillilerin baskınlarının kan dökülmeden ve çatışma olmadan durdurulması çağrısı yaptı. Takiya, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli bir genci öldürdüğünü aktardı.