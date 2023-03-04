İsrail'den sivil itaatsizlik eylemelerine şiddetli müdahale

İsrail'de yeni yargı paketi nedeniyle tansiyon yüksek. Netanyahu hükümetine karşı binlerce İsrailli "sivil itaatsizlik eylemeleri" başlattı. İsrail polisi yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

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Geniş çaplı eylemler otoyollar, tren istasyonları ve ana ulaşım arterlerini kapattı.

İsrail polisi, iki noktada da yolu kapatmaya çalışan göstericilere cop, atlı birlikler, TOMA ve ses bombalarıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Başta Tel Aviv olmak üzere tüm şehirlere yayılan sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polis şiddetle müdahale etmeyi sürdürüyor.

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