İsrail'den sivil itaatsizlik eylemelerine şiddetli müdahale

Geniş çaplı eylemler otoyollar, tren istasyonları ve ana ulaşım arterlerini kapattı.



İsrail polisi, iki noktada da yolu kapatmaya çalışan göstericilere cop, atlı birlikler, TOMA ve ses bombalarıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Başta Tel Aviv olmak üzere tüm şehirlere yayılan sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polis şiddetle müdahale etmeyi sürdürüyor.