İsrail'e Diplomatik Tepki

Ürdün'den İsrail'e tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisini çağırdı.

İsrail'e Diplomatik Tepki

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Tel Aviv Büyükelçisini derhal Ürdün'e geri çağırmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada saldırıların tüm bölgenin güvenliğinin yanı sıra uluslararası güvenlik ve barışı tehdit edecek şekilde genişlediği vurgulandı.

İsrail'in Amman Büyükelçisi yoğun protestolar nedeniyle daha önce Ürdün'den ayrılmıştı. Ürdün Dışişleri Bakanı büyükelçilerin görev yaptığı ülkelerine geri dönüşünün, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı durdurmasından geçtiğini vurguladı.
 

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