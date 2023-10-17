İsrail'e Kafa Tutan Tek Batılı! Bella Hadid Kimdir ve İsrail'e Nasıl Kafa Tutuyor? İsrail'in Bella Hadid Tehditleri

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, sessizliğini bozdu. İsrail'i yerden yere vuran ilk Batılı manken olan Bella Hadid peki nasıl İsrail'e kafa tutuyor? İşte İsrail'in tehditleri:

İsrail'e Kafa Tutan Tek Batılı! Bella Hadid Kimdir ve İsrail'e Nasıl Kafa Tutuyor? İsrail'in Bella Hadid Tehditleri
İsrail'e Kafa Tutan Tek Batılı! Bella Hadid Kimdir ve İsrail'e Nasıl Kafa Tutuyor? İsrail'in Bella Hadid Tehditleri
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Gazze'yi havadan bombalayarak sivilleri katleden İsrail'in katliamına karşı Batıdan tek ses çıkaran Bella Hadid oldu. Kariyerini ortaya koyan Bella Hadid, yıllardır İsrail tehditlerine boyun eğmedi. 

Bella Hadid Kimdir Ve İsrail'e Nasıl Kafa Tutuyor?

Bella Hadid, Filistin kökenli Amerikalı bir mankendir. Gerçek adı Isabella Khairiah Hadid'dir. 9 Ekim 1996 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Ancak ailesi her zaman Filistin kültür ve adetlerine göre yaşadı. Gigi Hadid, Anwar Hadid, Alana Hadid ve Marielle Hadid adında kardeşleri var. Babası ise dünyanın sayılı zenginlerinden Mohamed Hadid'dir. Bella Hadid, İsrail'in Filistin saldırılarına boğun eğmeyen tek Batılı olarak tarihe geçti. İsrail'i protesto eden yürüyüşlere bile katılan Bella Hadid, 2019 yıllında Gazze saldırıları düzenleyen ve katliama neden olan İsrail hakkında paylaşımlarda bulunduğundan dolayı tehditler almıştı. Hadid, sosyal medyadan İsrail'in Başbaşkanı Binyamin Netanyahu kendisini tehdit etmesine aldırmadığını duyurmuştu. 

Bella Hadid İsrail tehdit

 İsrail'in Bella Hadid Tehditleri!

Bella Hadid, Filistin'i savunan açıklamasına bir yenisini ekleyerek kariyerini ortaya koydu. Sosyal medyası Filistin paylaşımlarıyla dolu olan Bella Hadid "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi. 

İsrail Basını Hedef Almayı Sürdüyor! Bu Sefer de Canlı Yayını Bastılarİsrail Basını Hedef Almayı Sürdüyor! Bu Sefer de Canlı Yayını BastılarDünya
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