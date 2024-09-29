İsrail'e karşı kritik açıklama: "Gerilimi artırmaktan çekinmeyeceğiz"

Ensarullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu. Tel Aviv'den Batı Kudüs'e uzanan İsrail'in merkezindeki çok sayıda yerleşim alanında saldırı alarmları çaldı.

Yemen Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Ensarullah, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu." ifadesini kullandı.

Seri, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından" gerçekleştiğini belirtti.

Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak "daha fazla misillemede bulunmaya" ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına "gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" ifade etti.

'TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI'

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiği duyuruldu. Tel Aviv yakınlarında patlama sesleri duyulduğu ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, çalan saldırı alarmları nedeniyle sığınağa giderken kaza ya da panik yaşayanlar dışında herhangi bir yaralı çağrısı almadıklarını açıkladı.