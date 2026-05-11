İsrail’in 10 gün alıkoyduğu aktivist serbest kaldı! “Yeniden çantamı hazırlayıp Türkiye'ye geleceğim"

Uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan müdahale sonrasında gözaltına alınan ve 10 gün boyunca zorla alıkonulan aktivist Seyf Ebu Kişk, serbest bırakılmasının ardından İspanya'nın Barselona kentine ulaştı. Ailesiyle birlikte yaşadığı kente dönen Kişk, Barselona El Prat Havalimanı'nda ailesi, arkadaşları ve Filistin'e destek veren aktivistler tarafından "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde karşılandı.

YENİDEN ÇANTAMI HAZIRLAYIP TÜRKİYE'YE GELECEĞİM!

Havalimanında kendisini karşılayanlara seslenen Kişk, eylemlerine ara vermeden devam edeceğinin altını çizerek, "Yolculuğumuz daha yeni başladı. Yakında çantamı yeniden hazırlayıp, Türkiye'deki arkadaşlarıma katılacağım." dedi. Bireysel kurtuluşunu bir başarı olarak nitelendirmeyen aktivist, "Önceliğimiz insanlık olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı ve mevcut duruma ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı: "Burada olmam bir zafer değil çünkü en büyük endişemiz, tutuklu bulunan, savunmasız, işkence gören, şiddete uğrayan binlerce Filistinli."

Filistin kökenli olan ve İspanyol vatandaşlığının yanı sıra İsveç pasaportu da taşıyan Seyf Ebu Kişk, uluslararası toplumun ve devletlerin sürece yönelik tepkilerini değerlendirdi. Aktivist, diplomatik süreçlere değinerek, "İspanya, Brezilya, Türkiye gibi birçok ülkenin kararlı şekilde filoya destek vermesine rağmen İsveç hükümetinin gösterdiği tutumdan utanç duyduğunu" belirtti.

"İSRAİL'DE BANA BUNU BİRÇOK KEZ SÖYLEDİLER"

Gözaltı sürecinin ardından İsrail'in politikalarına ve küresel sistemin işleyişine yönelik net eleştirilerde bulunan Kişk, karşılaştığı muameleyi detaylandırdı. Gazze'deki duruma dikkat çeken Kişk, "İsrail her yerde ve her dakika insan haklarını ihlal ediyor. Hükümetler de buna müsaade ediyor. Sistem İsrail'in yaptıklarına göz yumuyor. Soykırımcı İsrail hükümeti korunuyor. Gazze'de 2,3 milyon kişi 17 yıldır abluka altında, özgürce hareket edemeden, insani yardıma ulaşamadan, hastaneleri, okulları bombalanarak yaşıyor. İsrail'e göre Filistin diye bir şey yok. Bunu bana orada (İsrail'de) birçok kez söylediler ama biz pes etmeyeceğiz. Mücadele, fedakarlık gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

İsrail yönetiminin sivil toplum örgütlerini büyük bir tehdit olarak gördüğünü savunan Kişk, yönetimin Küresel Sumud Filosu üyelerini "terörist gibi göstermeye çalıştığını" aktardı. Yöntemlerinin tamamen barışçıl olduğunu belirten Ebu Kişk, "Çünkü biz bombalamıyoruz. Biz başka bir yol olduğunu gösteriyoruz, eğitiyoruz, anlatıyoruz. Terörist olan insanlar değil, işgalci, soykırımcı hükümetlerdir." şeklinde konuştu.

MEYDANLARI BOŞ BIRAKMAYACAKLAR

Faaliyetlerindeki temel hedefin Filistin meselesini konuşturmaya devam etmek ve Gazze'de yaşananları dünya gündeminde tutmak olduğunu belirten aktivist, sivil direnişi sürdüreceklerini kaydetti. Sürecin devamlılığına işaret eden Kişk, "hakların kazanılması için mücadele etmenin zorunlu olduğunu, meydanlara inip taleplerini iletmeyi sürdüreceklerini" ifade etti.