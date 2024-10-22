İsrail'in 63 yerinde siren: Hizbullah'tan Demir Kubbe'ye darbe

Hizbullah, sabah saatlerinde Tel Aviv banliyölerinde Demir Kubbe savunma sistemini hedef alırken, "Stella Maris" deniz üssünü de gelişmiş roketlerle hedef aldı. İsrail'in 63 noktasında sirenlerin çaldığı bildirildi.

DEMİR KUBBE HEDEF ALINDI

Hizbullah, sabah saatlerinde Tel Aviv'in banliyölerindeki Demir Kubbe savunma sistemini gelişmiş füzelerle başarılı bir şekilde hedef aldığını duyurdu. İsrail'de sirenler çalarken, İsrail medyası tarafından en az 5 füzenin düştüğü bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün de füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bir kişi düşen füze parçaları nedeniyle yaralandı, düşen şarapnel parçaları nedeniyle ise İsrail'in kuzeyindeki kasabada bir konutun ve birkaç araba hasar gördü.

İSRAİL DENİZ ÜSSÜNE ROKET SALDIRISI

Lübnan Haber Ajansı'na göre Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeybatısında bulunan "Stella Maris" deniz üssünü gelişmiş roketlerle hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'dan fırlatılan çok sayıda roketin tespit edildiğini ve önleyicilerin fırlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, beş roketin İsrail'in merkezini, 15 roketin de kuzeyini hedef aldığını açıkladı. Roketlerin bir kısmının önlendiği, diğerlerinin ise açık alanlara isabet ettiği belirtiliyor.

Al Mayadeen'in muhabiri, Hayfa, Hayfa Körfezi, Akka ve Tel Aviv'in doğusu dahil olmak üzere 63 bölgede sabahtan beri sirenlerin çaldığını bildirdi.