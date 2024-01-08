İsrail'in Başarısızlığı Gizlenemiyor

Askeri açıdan başarısız olan İsrail'in Filistin'de sivillere saldırıları devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yaptığı açıklamaysa askeri başarısızlıklarının itirafı niteliğinde...



Halevi, Batı Şeria’ya yaptığı ziyarette 2024’ün "zorlu" geçeceğini söyledi, "Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." şeklinde konuştu.



İsrailli Yedioth Ahronot gazetesi de "En pahalı" başlığıyla paylaştığı haberde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 60 milyar dolar harcadığını ancak hedeflerine ulaşamadığını yazdı.



El-Kassam Tugayları'nın yaptığı açıklamalar İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail basınını doğrular nitelikte. Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışma bölgelerinde çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca çok sayıda İsrail zırhlısının roketlerle vurulduğu da kaydedildi.



Hamas önderlerinden Usame el-Hamdan ise Gazze'de düzenlediği basın toplantısında İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekildiğini ve Gazze Şeridi'nin batısında bulunduklarını açıkladı.



Usame el-Hamdan ABD'nin İsrail'e sağladığı desteğe dikkat çekti. Hamdan, "ABD yönetiminin Siyonist varlığı silahlandırmaya devam etmesinin, saldırganlıktaki ortaklığının bir teyidi olduğunu" söyledi.



Lübnan Hizbullahı ile Irak'taki direniş güçleri de İsrail ve ABD üslerini hedef aldıklarını açıkladı.



Sahada İsrail yenilirken dünya halklarının Filistin'e desteği de artarak devam ediyor. Hafta sonu Bosna Hersek, Belçika, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Filistin'e destek eylemleri düzenlendi.