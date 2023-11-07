İsrail'in Demir Kubbesi Kendisini Vurdu! Ateşlenen Önleyici Füzeler Tel Aviv'i Vurdu

İsrail'in Demir Kubbesi arızalandı. Demir Kubbe'nin fırlattığı füze İsrail'e düştü.

İsrail'in Demir Kubbesi Kendisini Vurdu! Ateşlenen Önleyici Füzeler Tel Aviv'i Vurdu

Sputnik'in İsrail'de yayın yapan bir TV kanalına dayandırdığı habere göre Güney Lübnan'dan atıldığı ifade edilen bir füzenin İsrail'deki Kiryat Shmona'ya düştüğü belirtildi. İsrail'in "delinmez" denilen ve kısa menzilli füzelere karşı "en iyisi" olduğu söylenen savunma sistemi Demir Kubbe'nin dün gece Tel Aviv'den ateşlendiği ve önleyici füzelerin gökyüzünde dönerek Tel Aviv'e düştüğü ve yerel mülklere zarar verdiği görüldü. Arıza sonucunda herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası bildirilmedi.

Peskov'dan Gazze AçıklamasıPeskov'dan Gazze AçıklamasıDünya
# israil # Tel Aviv # filistin # gazze
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