İsrail'in Ekonomisi İflasa Sürükleniyor

ABD'nin Batı Asya'daki işbirlikçisi çözülüyor. Tel Aviv için savaşın bilançosu ağır oldu. İsrail Merkez Bankası savaşın maliyetinin 50 milyar doları bulabileceğini belirtti.

İsrail'in Ekonomisi İflasa Sürükleniyor

Filistin halkı İsrail'in saldırılarına karşı direniyor. Tel Aviv'i yıpratma savaşı içinde olan HAMAS, İsrail'i iflasa sürüklüyor.

İsrail Merkez Bankası savaşın maliyetinin 50 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Banka, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una ulaşabileceğini de kaydetti.

İsrail Ulusal Ekonomik Konseyi tarafından ay başında açıklanan raporda da, savaşın maliyetinin 200 milyar şekele yani 54 milyar dolara ulaşabileceği belirtilmişti.

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# israil # ekonomi # filistin
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