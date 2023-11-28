İsrail'in Ekonomisi İflasa Sürükleniyor
HAMAS'ın kararlı mücadelesi Tel Aviv'in ekonomisini yerle bir etti. Savaşın bilançosu İsrail için ağır oldu. İsrail Merkez Bankası savaşın maliyetinin 50 milyar doları bulabileceğini belirtti. Öte yandan İsrail hükümeti 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladı.
Filistin halkı İsrail'in saldırılarına karşı direniyor. HAMAS'ın mücadelesi, İsrail'i iflasa sürüklüyor. İsrail Merkez Bankası savaşın maliyetinin 50 milyar doları bulabileceğini belirtti.
Banka, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una ulaşabileceğini de kaydetti.
İsrail Ulusal Ekonomik Konseyi tarafından ay başında açıklanan raporda da, savaşın maliyetinin 200 milyar şekele yani 54 milyar dolara ulaşabileceği belirtilmişti.
Öte yandan İsrail hükümetinin 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladığı duyuruldu.
"Savaş bütçesi" hükümette çatlağa yol açarken Eski Savunma Bakanı Benny Gantz da bütçeye karşı çıkmıştı.