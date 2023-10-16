İsrail'in Filistin'e Karşı Saldırı ve Ablukası Devam Ediyor

İsrail'in Gazze ablukası devam ediyor. İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor. Filistinliler zor durumda. İsrail'in 10 günde Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinlilerin sayısı 2 bin 750'ye yükseldi.



İsrail Gazze'ye elektrik, su, gıda, ilaç ve yakıt vermiyor. Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail siviller üzerinde yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Hastaneleri ve okulları vuruyor.



İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na da hava saldırısı düzenledi.



Birleşmiş Milletle, Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda en az 400 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu duyurdu.

İsrail 10 Günde 2 Bin 750 Filistinliyi Katletti

Gazze Şeridi'nde İsrail 10 günde 2 bin 750 Filistinliyi katletti. 9 bin 700 kişi İsrail saldırılarında yaralandı. Birleşmiş Milletler, Gazze'de artık insani yardım sağlayamadıklarını bildirdi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı.



İsrail savaş uçakları, Gazze'deki El-Ehali Hastanesi'ni bombalarken kentin kuzeyinde 2 binden fazla hastayı tedavi eden 22 hastanenin boşaltılmasına yönelik uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi. Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.



İsrail ambulansları da vuruyor. Filistin Kızılayı İsrail saldırılarında dört ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini beşinin yaralandığını bildirdi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11 gazeteci de hayatını kaybetti. 20'den fazla basın mensubu yaralandı. İki gazeteciden ise haber alınamıyor.