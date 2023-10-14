İsrail'in Gazze Ablukası Sürüyor! Bir Haftada Gazze'de 2 bin 215 Filistinli Öldürüldü

İsrail aralıksız olarak Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Gazze'de İsrail bir hafta içinde 2 bin 215 Filistinliyi katletti. İsrail 724 çocuk ve 458 kadını öldürdü. İsrail'in saldırılarında 8 bin 714 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail Sivilleri Hedef Aldı

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. İsrail güçleri Batı Şeria'da da bir günde 16 Filistinliyi, Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü. Lübnan sınırında da çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan Hizbullahı İsrail'e Saldırdı

Lübnan Hizbullahı, güney sınır bölgesinde İsrail'e yönelik dört ayrı saldırı yaptı. İsrail ordusu da Lübnan'dan gelen saldırılara tank ve top atışıyla karşılık verdi. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdü. Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazeteci hayatını kaybetti 5 gazeteci yaralandı. Anadolu Ajansı merkezi de Gazze Şeridi'ndeki haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

İsrail Gazzelileri Aç ve Susuz Bırakıyor

İsrail Gazze'de Filistinlileri sadece bombalarla öldürmüyor. İsrail, Gazzelileri aç, susuz, elektriksiz ve ilaçsız bırakarak ölümlerine neden oluyor. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

Putin Leningrad Kuşatmasına Benzetti

Rusya Devlet Başkanı Vladımir Putin, İsrail'in Gazze ablukasını Dünya Savaşı'nda Nazilerin Leningrad kuşatmasına benzetti.Ayrıca Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Batı Asya'da derhal ateşkes çağrısı yapmasını öneren bir karar tasarısı sundu. Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi. Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

Batı Asya Devletleri Gazze ile Dayanışma Gösterdi

Katar Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki gelişmeler üzerine yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Kardeş Filistin halkının Gazze Şeridi'nden zorla çıkarmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere tam koruma sağlanması çağrısında bulunuyoruz." denildi. İslam İşbirliği Teşkilatı da İsrail'in Gazze halkını göçe zorlamasını kınadı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istedi. Avrupa'dan da siyasetçiler İsrail'in katliamları karşısında tepki vermeye başladı. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Avrupa Birliği'ni Gazze'de "katliamı" durdurmaya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colanna Gazze'deki ablukanın hukuka aykırı olduğunu söyledi.Hollanda'da Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve Milletvekili Stephan van Baarle, İsrail'in savaş suçu işlediğini, Hollanda'nın ve Batılı ülkelerin buna sessiz kaldığını söyledi.