İsrail’in Gazze saldırılarına yönelik dijital propaganda planı ortaya çıktı

Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle İsrail’e yönelik tepkiler dünya genelinde artarken, Tel Aviv yönetiminin bu tepkileri bastırmak için yeni bir cephe açtığı ortaya çıktı. Sızdırılan belgelere göre İsrail hükümeti, dijital alanı doğrudan bir savaş aracı olarak konumlandırdı.

MİLYONLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

Belgeler, İsrail’in sosyal medyayı yalnızca mesaj verme aracı olarak değil, doğrudan kamuoyu şekillendirme mekanizması olarak kullandığını gösteriyor. Bu kapsamda hükümet, ABD merkezli Clock Tower X adlı şirketle milyonlarca dolarlık bir anlaşma yaptı.

Anlaşmanın temel hedefi, özellikle genç kuşakların maruz kaldığı dijital içerik akışını yeniden biçimlendirmek. Planlanan kampanyada TikTok, Instagram, YouTube ve podcast platformları merkezde yer alıyor. Aylık hedeflenen erişim sayısının on milyonları bulması öngörülüyor.

NE HEDEFLENİYOR?

Sözleşme metinleri, İsrail’in yalnızca içerik üretmekle yetinmediğini ortaya koyuyor. Belgelerde, büyük dil modellerinin bilgi üretme biçimini dolaylı yollardan etkilemeye yönelik çalışmalar yer alıyor.

Bu kapsamda özel web siteleri, içerik havuzları ve yönlendirme ağları kurulması planlanıyor. Amaç, yapay zekâ sistemlerinin beslendiği veri ekosistemini İsrail lehine dönüştürmek. Böylece kullanıcıların sorularına verilen yanıtların arka planının şekillendirilmesi hedefleniyor.

ARAMA MOTORLARI İÇİN GÖRÜNMEZ MÜHENDİSLİK

Planın bir diğer ayağı ise arama motorları. Clock Tower X’in, Google ve Bing gibi platformların çalışma mantığını analiz eden özel yazılımlar kullandığı belirtiliyor. Bu yöntemle İsrail yanlısı içeriklerin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Gazze’de yaşananlara ilişkin bilgi arayan kullanıcıların karşısına hangi içeriklerin çıkacağı, bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Belgeler, arama sonuçlarının yönlendirilmesinin açıkça hedeflendiğini gösteriyor.

ABD MERKEZLİ MEDYA HATTI

Dijital kampanyanın yalnızca sosyal medya ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. İsrail yanlısı içeriklerin, ABD’deki muhafazakâr medya ağı üzerinden yayılması planlanıyor. Bu ağın, geniş bir izleyici kitlesine hitap eden programlara sahip olduğu biliniyor.

Ağın finansal ve editoryal yapısı ise kamuoyuna açık biçimde paylaşılmıyor. Üretilen içeriklerin hangi editoryal süzgeçten geçtiği belirsizliğini koruyor.

TANIDIK BİR İSİM

Belgelerde dikkat çeken bir diğer detay ise projenin merkezindeki isim. Daha önce ABD seçimlerinde veri temelli manipülasyon tartışmalarıyla gündeme gelen Brad Parscale’in, bu dijital kampanyanın kilit figürlerinden biri olduğu görülüyor.

Parscale’in geçmişteki çalışmaları, bu operasyonun neden bu kadar kapsamlı kurgulandığını da açıklıyor.