İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 821 çocuk öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 15 bin 821 çocuk ve 10 bin 475 kadının öldüğü, 10 bin kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verildi.

Uluslararası çerçevede de savaş suçları işlemekle itham edilen İsrail'in 3 binin üzerinde katliam gerçekleştirdiği bölgede, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılar nedeniyle 15 bin 821'i çocuk, 10 bin 475'i kadın 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Açıklamada, ölü ve yaralıların dışında 10 bin kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Saldılar sonucu 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı aktarılan açıklamada, 3 bin 500 çocuğun yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in bölgeye insani yardım girişine izin vermemesi sonucu yaşanan kıtlık nedeniyle de 33 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.