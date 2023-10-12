İsrail’in Gazze Sınırında Tank Hareketliliği

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

İsrail’in Gazze Sınırında Tank Hareketliliği

İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze’yi vuruyor.

Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail’e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı.

Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.

ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e Destek İçin Tel Aviv'e GittiABD Dışişleri Bakanı İsrail'e Destek İçin Tel Aviv'e GittiDünya
# israil # filistin # gazze
Çok Okunanlar
Hırvatistan Türkiye Maçı TRT 1 Canlı İzle!
Hırvatistan Türkiye Maçı TRT 1 Canlı İzle!
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
Galatasaraylı Icardi İhanete Mi Uğradı?
Galatasaraylı Icardi İhanete Mi Uğradı?
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
Öne Çıkanlar Bozulan İETT Aracı ve Metro Sayısı Neden Arttı? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Anlattı! Bozulan İETT Aracı ve Metro Sayısı Neden Arttı? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Anlattı! Metin Akpınar Mal Varlığı Ne Kadar? Metin Akpınar Mal Varlığı Ne Kadar?