İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 sivil öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Sabra Mahallesinde Maduh Ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi, İsrail topçu birlikleri de kentin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Casir Apartmanının çevresini hedef aldı.