İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 sivil öldü

İsrail ordusunun, Gazze'deki Sabra Mahallesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 sivil öldü
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Sabra Mahallesinde Maduh Ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi, İsrail topçu birlikleri de kentin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Casir Apartmanının çevresini hedef aldı.

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