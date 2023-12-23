İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Öldürülen Gazetecilerin Sayısı 100'e Çıktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Öldürülen Gazetecilerin Sayısı 100'e Çıktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 100'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # İsrail Gazze saldırı
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor!
New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor!
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski...
Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski...
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek, İran'dan seslendi! "Savaşı ölmekten korkmayanlar kazanacaktır" Doğu Perinçek, İran'dan seslendi! "Savaşı ölmekten korkmayanlar kazanacaktır" New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor! New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor!