İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Ölen Filistinli Sayısı 16 Bin 248'e Yükseldi

Hükümete bağlı medya ofisi, 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırıların 60'ıncı gününde, kentteki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail ve Amerikan savaş uçakları ve dev Amerikan füzeleri ve bombaları, Gazze Şeridi'nin her metresini hedef alır hale geldi ve artık Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil." ifadeleri kullanılarak, kadın ve çocuk demeden sivillerin vahşice katledildiğine dikkat çekildi.

İsrail yönetiminin "insani ara"nın devam etmesine ilişkin teklifleri reddetmesinin ardından Gazze'de 1248 kişinin canına kıydığı belirtildi.

Vay Kaybı 16 bin 248'e Yükselirken Kayıp Kişi Sayısı da 7 Bin 600'e Ulaştı

Ölü sayısının bugün 349 arttığına işaret eden açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında şehit sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükselirken, kayıp kişi sayısı da 7 bin 600'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.

Sivil savunma ekiplerinden 32, gazetecilerden 81 kişinin de hayatını kaybettiği saldırılarda, İsrail güçlerinin savaşın başından bu yana toplam 1550 katliam gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada kara, hava ve denizden olmak üzere tüm saldırılar sonucu çeşitli şekillerde yaralananların sayısının 43 bin 616 olduğu aktarıldı.

İsrail Saldırılarının Ağır Bilançosu

İsrail'in düzenlediği bombardıman sonucu Gazze Şeridi'nde hükümete ait 121 kamu binası ile 100 caminin tümüyle yıkıldığı, 192 caminin ise kısmi yıkıma maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, saldırılardan, 3 kilisenin önemli hasar gördüğü, 69 okul tamamen yıkılırken, 275 okulun ise kısmi tahribat yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, işgal güçlerinin uçaklarından Gazze Şeridi'ndeki evler, okullar, hastaneler ve diğer tüm sivil yerleşim yerlerine 50 bin tondan fazla patlayıcı atıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde sivillere ait konutların yüzde 61'inin yıkıldığına işaret eden açıklamada, 52 bin konut yerle bir olurken, kısmi ve çeşitli şekillerde hasar görenlerle birlikte saldırılarda tahrip olan ev sayısının 305 bin olduğu kaydedildi.

1,5 Milyon Kişi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı

Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 1 milyon 500 bin olduğu, bunların tamamının yiyecek, su, ilaç, barınma gibi çok ciddi sorunlarla her an mücadele etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, kış mevsiminin başlaması ve gelen soğuklarla, çeşitli salgınların da artmaya başladığının altı çizildi.

İnsani yardımların kesilmesi ve damlatarak verme siyaseti üzerinden yapılanların alçakça bir üslup olduğuna değinilen açıklamada, 2 milyon 400 bin kişiye bilerek idam cezası verildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, orta dereceli yaralıların birçoğunun da Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle hayatını kaybettiği, kentte 75'ten fazla hastane ve sağlık merkezinin çalışmalarını sonlandırdığı bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinin bombardıman sonrasında yaralıların kurtarılması ve ölenlerin çıkartılması işlemlerini yerine getirmekten aciz kaldığı, bunun en önemli sebepleri arasında, sivil savunma ekipmanlarının yüzde 80'inin İsrail saldırılarında tahrip olması ve yakıt bulunamaması gösterildi.