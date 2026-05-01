"İsrail’in Golan yerleşim planı savaş suçudur"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde yerleşim yerlerini genişletme projesini "savaş suçlarını işleme niyetinin açık beyanı" olarak tanımladı

Toygu Ökçün
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme projesini mercek altına aldı.

Yapılan resmi açıklamada, bölgeye binlerce yeni yerleşimcinin nakledilmesini öngören bu girişim, uluslararası hukuk nezdinde ağır bir ihlal ve savaş suçu olarak tanımlandı. İsrail hükümetinin, bölgeden tehcir edilen Suriyelilerin topraklarına geri dönüşünü engellemek maksadıyla hazırladığı 334 milyon dolar değerindeki bütçeyi onaylaması, bu suçun doğrudan finansmanı niteliği taşıyor.

Tel Aviv yönetiminin 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflediği haydut plan, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 3 bin yeni yerleşimci aileyi nakletmeyi amaçlıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in bu projeyi doğrudan finanse etmesinin "savaş suçunu finanse etmek" anlamına geldiğini açıkça vurguladı.

Daha önce İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından Katzrin ve Golan bölgelerine yönelik yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli tutarında devasa bir yatırımın yapılacağının duyurulması, yerleşim planının ekonomik boyutunu ve işgali derinleştirme niyetini bir kez daha ortaya koydu. Örgüt, bu adımların Suriye topraklarındaki işgali kalıcı hale getirme çabası olduğunu ifade ederek, yasa dışı projenin uluslararası hukuk zeminindeki hukuki sonuçlarına dikkat çekti.

İspanya Başbakanı Sanchez: AB, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalıİspanya Başbakanı Sanchez: AB, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalıDünya
Pezeşkiyan: "Deniz ablukası askeri operasyonların devamıdır"Pezeşkiyan: "Deniz ablukası askeri operasyonların devamıdır"Dünya
İran: Sınırlarımız kara ablukasına geçit vermezİran: Sınırlarımız kara ablukasına geçit vermezDünya
Günün Manşetleri
Sanchez: AB, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı
Vatan Partisi’nden 1 Mayıs çağrısı: "Köklü çözüm için siyasal alana örgütlü müdahale"
"Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hale getiriliyor
Ederson sezonu kapattı, Mert Hakan Yandaş'a 12 ay ceza
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Katil İsrail'in Sumud saldırısına TBMM'den kınama
Adem Soytekin dahil 15 kişiye tahliye
Toplam rezervler 171 milyar dolara geriledi
İstanbul’da 1 Mayıs kutlama yerleri açıklandı
Tokat merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Çok Okunanlar
"İsrail’in Golan yerleşim planı savaş suçudur" "İsrail’in Golan yerleşim planı savaş suçudur"
Meteoroloji yarın için uyardı: 35 ile gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji yarın için uyardı: 35 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?