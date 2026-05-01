"İsrail’in Golan yerleşim planı savaş suçudur"

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme projesini mercek altına aldı.

AĞIR BİR İHLAL

Yapılan resmi açıklamada, bölgeye binlerce yeni yerleşimcinin nakledilmesini öngören bu girişim, uluslararası hukuk nezdinde ağır bir ihlal ve savaş suçu olarak tanımlandı. İsrail hükümetinin, bölgeden tehcir edilen Suriyelilerin topraklarına geri dönüşünü engellemek maksadıyla hazırladığı 334 milyon dolar değerindeki bütçeyi onaylaması, bu suçun doğrudan finansmanı niteliği taşıyor.

Tel Aviv yönetiminin 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflediği haydut plan, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 3 bin yeni yerleşimci aileyi nakletmeyi amaçlıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in bu projeyi doğrudan finanse etmesinin "savaş suçunu finanse etmek" anlamına geldiğini açıkça vurguladı.

İŞGALİ KALICI HALE GETİRME ÇABASI

Daha önce İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından Katzrin ve Golan bölgelerine yönelik yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli tutarında devasa bir yatırımın yapılacağının duyurulması, yerleşim planının ekonomik boyutunu ve işgali derinleştirme niyetini bir kez daha ortaya koydu. Örgüt, bu adımların Suriye topraklarındaki işgali kalıcı hale getirme çabası olduğunu ifade ederek, yasa dışı projenin uluslararası hukuk zeminindeki hukuki sonuçlarına dikkat çekti.