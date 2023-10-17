İsrail'in Hastane Saldırı Dünyayı Ayağa Kaldırdı

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

AB Konseyi Başkanı Michel, "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Gazze'den gelen haberler korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez, hastaneye saldırmak yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

Mısır'dan yapılan açıklamada ise "Hastane bombalanmasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum derhal şiddeti durdurmak için müdahale etmeli." denildi.

Ürdün'den gelen açıklamada ise, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz." denildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise "Hastanenin bombalanması soykırımdır, tolerans gösterilemez" açıklaması yaptı.

Hamas, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek, "Bu bir soykırımdır" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Mahmud Abbas'ın ABD Başkanı Joe Biden ile planlanan görüşmesiniiptal ettiği öğrenildi.