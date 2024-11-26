İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze ve Lübnan'da kültürel miraslar etkileniyor

UNESCO Kültür ve Acil Durumlar Direktörü Krista Pikkat, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle 69 kültürel varlığın etkilendiğini belirtti. Bu zarar gören eserler arasında 43 tarihi bina, 6 anıt, 7 arkeolojik alan ve bir müze bulunuyor. Pikkat, bu tür saldırıların insanlık mirasına yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı.

LÜBNAN’DAKİ MİRAS ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Lübnan’ın güneyinde, özellikle UNESCO koruması altında olan Baalbek gibi bölgelerde de 34 kültürel miras alanının zarar gördüğü veya tehdit altında olduğu açıklandı. Pikkat, bu bölgelerin çevresinde hasar tespit edildiğini ve bazı alanların doğrudan hedef alındığını söyledi. "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu alanların kasıtlı saldırılara maruz kalması savaş suçu sayılabilir," ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL MİRASI KORUMA ÇABALARI

UNESCO, çatışmalardan etkilenen kültürel varlıkların korunması için çeşitli adımlar atıyor. Kurumun rolünün yalnızca eserlerin tahliyesiyle sınırlı olmadığını belirten Pikkat, hükümetlere kültürel mirası koruma ve muhafaza konusunda rehberlik ettiklerini dile getirdi.

HASAR TESPİTİ İÇİN UYDU TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

UNESCO ve UNOSAT, çatışma bölgelerindeki kültürel miras alanlarına verilen zararı belirlemek için uydu görüntülerinden yararlanıyor. Saldırılar öncesi ve sonrası görüntülerin karşılaştırılmasıyla yapılan analizler, uzaktan hasar değerlendirmesi yapılmasını sağlıyor.

KÜLTÜREL MİRAS İNSANLIK İÇİN ORTAK DEĞER

UNESCO, çatışmaların kültürel mirasa verdiği zararların yalnızca bölgesel değil, küresel bir kayıp olduğunu hatırlatarak bu eserlerin korunması için uluslararası iş birliğinin önemini vurguluyor.