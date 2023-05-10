İsrail'in saldırılarına Gazze karşılık verdi: Gecenin karanlığı füzelerle aydınlandı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Gazze'nin attığı füzeler geceyi aydınlattı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürürken Gazze'den de bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerindeki tarım arazilerini bombaladığını aktardı.

Filistinli gruplar da İsrail saldırılarına Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinden roket atışlarıyla karşılık verdi.

Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Sderot gibi kentlerde saldırı uyarı sirenleri çaldı.

Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı ve insanların sığınaklara koştuğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana devam ettiği saldırılarda 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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