İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 42 bin 603'e yükseldi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı
Yayınlanma:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 380 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzeyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 42 bin 603'e, yaralananların sayısı da 99 bin 795'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Şeyma hakkında yeni gelişme: İpte asılı halde bulunmuştuŞeyma hakkında yeni gelişme: İpte asılı halde bulunmuştuYurt
gazze filistin israil
Günün Manşetleri
'Yenidoğan çetesinin' hemşireleri bakın ne talep etti!
Örgütün şeması çıkarıldı
Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi?
"Zordayız, geçinemiyoruz"
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama
Netanyahu, İran'ı tehdit etti
Galatasaray, Antalya'dan 3 puanla döndü
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme
"Terörle mücadeleyi Almanya'da birlikte sürdüreceğiz"
Çok Okunanlar
Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi? Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi?
Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama
Hamas'tan "İsrail dezenformasyon yapıyor" açıklaması Hamas'tan "İsrail dezenformasyon yapıyor" açıklaması
'Yenidoğan' çetesinin şok eden yeni konuşmaları ortaya çıktı 'Yenidoğan' çetesinin şok eden yeni konuşmaları ortaya çıktı
Örgütün şeması çıkarıldı Örgütün şeması çıkarıldı