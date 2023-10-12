İsrail'in Saldırısına Diyanet'ten 'Hediyem Kitap Olsun' Tepkisi

İsrail’in Filistin topraklarına saldırısı, Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığı, Kur-an’ı Kerim’in yakılması... Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tepki niteliğinde bir projeye imza attı.



“Hediyem Kitap Olsun” projesi kapsamında İstanbul Güngören İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle kitap dağıtıldı.



Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan Siyonist İsrail’in mazlum Filistin halkına yapılan saldırıları lanetledi. Kitap dağıtımıyla entelektüel bir tepki gösterildiğini söyledi. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, doğru bilgiye ulaşıma rehberlik edilen projenin detayları anlatıldı.



