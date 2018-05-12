Filistin'de bu Cuma "Hazırlık ve Uyarı Cuması"ydı. Binlerce Filistinli İsrail-Gazze hattında toplandı, İsrail mermilerine ve Amerika'ya meydan okudu. Gergin geçen Cuma'da 38 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti, 240 kişi de yaralandı.

Filistinliler İsrail askerlerinin mermilerine ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan Amerika'ya meydan okudu.Binlerce kişi her cuma olduğu gibi yine İsrail-Gazze hattında toplandı."Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı verilen yedinci cuma gösterilerinde İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı. 38 yaşındaki Usame Hamis Kadih adlı Filistinli hayatını kaybetti.Açıklamayı Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptı. Açıklamada 5'i ağır 240 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.Kudra, İsrail ordusunun özellikle, yaralanan Filistinlilere ilk yardım sunan sağlık ekiplerini hedef almaya yoğunlaştığını söyledi.Filistinliler, 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gösteriler düzenliyor, İsrail'in gerçek mermilerine göğüs geriyor.30 Mart'tan bu yana aralarında çocukların da olduğu 53 Filistinli öldü, 8 bine yakın Filistinli de yaralandı.