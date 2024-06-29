İsrail'in Sırbistan Büyükelçiliği'ne saldırı!

Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlayan jandarma mensubunu arbaletle yaralayan saldırgan öldürüldü.

İsrail'in Sırbistan Büyükelçiliği'ne saldırı!
Editör: Yağmur Biçen
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Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # Sırbistan # saldırı
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