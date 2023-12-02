İsrail'in Sömürge Hukuku Devrede

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 250 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı ise 3 bin 415. Gözaltına alınan Filistinlilerin yüzde 80'i idari olarak tutuklandı. Hapse atıldı. Peki idari tutuklama ne anlama geliyor?



İsrail'in 1967'den beri Filistinlilere uyguladığı "idari tutukluluk", İngiliz sömürge dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'ndan uyarlanan bir İsrail askeri yasası.

Yasaya göre İsrail işgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlileri "ileride suç işleyebileceği" gerekçesiyle gözaltına alabiliyor.



Bu şekilde gözaltına alınıp tutuklanan kişi, hakkındaki suçlamayı ya da bununla ilgili delilleri "güvenlik" gerekçesiyle öğrenemiyor.

Filistinliler Kendi Haklarını Savunamıyor

Gözaltına alınıp 8 gün içinde askeri mahkemeye çıkarılan Filistinli veya avukatı askeri savcının mahkemeye sunduğu tutuklama gerekçesini, bununla ilgili delilleri "güvenliğe zarar verebileceği" mazeretiyle öğrenemiyor. Bu nedenle tutuklunun kendini savunabileceği bir yargı süreci başlamıyor.



Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden, kendilerini savunma hakkından mahrum olarak 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Altı ay sonra yeniden askeri mahkemeye sevk edilen ancak neyle suçlandığından habersiz bir Filistinlinin tutukluluğu 5 yıla kadar uzatılabiliyor.



İsrail merkezli "HaMoked" insan hakları örgütünün 5 Ekim'de açıkladığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 5 bin 192 Filistinli bulunuyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra İsrail çok sayıda gözaltı yaptı. Şu anda İsrail hapishanelerinde 10 bin civarında Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.