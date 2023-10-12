İsrail'in Yalanları Tutmadı! Dünyadan Filistin'e Büyük Destek

İsrail’in sivil ayrımı gözetmeksizin Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara dünyadan tepki gelirken, birçok devlet çözüm önerileri üzerine resmi açıklamasını yaptı. Açıklamalarda barışın sağlanması için 1967 tarihindeki sınırlarla çizilen bağımsız Filistin devleti savunuluyor. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre İsrail, HAMAS’ın operasyonu sonrası ağır bir propaganda yapsa da Filistin’in meşru haklarına karşı dünya kamuoyunu etkileyemedi.

Putin'den Bağımsız Filistin Çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada bağımsız “Filistin devletinin kurulması zorunluluktur.” diyerek Filistin’in egemenliğini savundu. Putin, İsrail-Filistin çatışmasındaki keskin tırmanışın ABD'nin Ortadoğu'daki politika başarısızlığının canlı bir örneği olduğunu söyledi. Rus lider, Washington'un bölgede çözüm arayışını tekeline almaya çalıştığını vurgulayarak Filistinlilerin çıkarlarının göz ardı edildiğini belirtti. Putin, "Sanırım pek çok kişi bunun ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığının canlı bir örneği olduğu konusunda benimle hemfikirdir." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Filistin devletinin kurulmasının ABD'nin “yıkıcı politikası” tarafından engellendiğini söyledi.

Çin İki Devletli Çözümü İşaret Etti

Çin “Çatışmadan çıkışın temel yolu iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçmektedir.” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Filistin’i kınamayı reddetti. Global Times’ın haberine göre, ABD Senatosu çoğunluk lideri Chuck Schumer'in Çin'i HAMAS saldırılarını kınamaya çağıran açıklamasına yanıt olarak Mao şu ifadeleri kullandı: “Çin'e Filistin'i kınaması için baskı yapan bazı seslere… Çin, sivillere yönelik her türlü şiddeti ve saldırıyı kınıyor; şu anda en acil görevin ateşkese ulaşmak ve barışı yeniden tesis etmek olduğuna inanıyoruz; Ayrıca uluslararası toplumun da ortaklaşa gerilimin sakinleştirilmesine yardımcı olacağını umuyoruz." dedi.

Azerbaycan da "İki Devletli Çözüm" Dedi

Azerbaycan da iki devleti savunan ülkeler arasında. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2018 yılında Filistin Devleti Dışişleri Bakanı Riad El Maliki ile Bakü’de buluşmuştu. Aliyev o görüşmede, Azerbaycan'ın BM'nin ilgili kararları doğrultusunda Filistin sorununun iki devlet ilkesine dayalı çözümünü desteklediğini, bu duruşun uluslararası kuruluşlar çerçevesinde açıkça ifade edildiğini kaydetti.

Afrika Birliği Gerilimin Nedeninin Filistin'in Egemenliğinin İnkarı Olduğunu Söyledi

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, her iki tarafa da "iki devletin yan yana yaşaması ilkesini uygulamak için önkoşul olmaksızın müzakere masasına dönmeye" çağırdı. Açıklamada, "Filistin halkının, özellikle bağımsız ve egemen bir devletin temel haklarının inkarının, kalıcı İsrail-Filistin geriliminin ana nedeni olduğunu hatırlatmak istediğini" belirtti. 55 üyeli Afrika Birliği tarafından yayınlanan bir bildiride Mahamat, "Başkan ayrıca uluslararası topluma ve özellikle de büyük dünya güçlerine barışı tesis etme ve iki halkın haklarını güvence altına alma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor." dedi.

Arap Ülkeleri 1967 Sınırına Dönülmesini İstiyor

Arap ülkelerinden de Filistin’e destek geldi. Mısır, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan, Katar, Filistin’i destekleyen Arap ülkelerinden. 1967 yılındaki sınırlara dikkat çeken Katar ve Suudi Arabistan gerilimin sebebinin İsrail olduğunu söyledi. Katar’dan yapılan açıklamada, "Filistin meselesinin haklılığı, kardeş Filistin halkının meşru hakları ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması konusundaki kararlı tutumu" yinelendi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin halkının onurlu bir yaşama yönelik meşru haklarına, umut ve arzularının gerçekleşmesine ve adil ve kalıcı bir barışa kavuşmaları yönündeki desteğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'de İsrail Yalnız Bırakılıyor

Birleşmiş Milletler’de (BM) Filistin meselesi ile ilgili yapılan oylamalarda devletlerin ezici çoğunluğu Filistin lehine oy kullanıyor. 2017 yılında Türkiye ve Yemen tarafından BM Genel Kurulu'na sunulan, ABD'nin karşı çıktığı Kudüs tasarısı 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Tasarı, Kudüs sorununun İsrail ile Filistinliler arasındaki müzakereler neticesinde çözülmesini öngören ve kentin statüsüyle ilgili diğer kararları geçersiz olarak niteleyip iptal edilmeleri gerektiğini belirtiyordu. 2006’da da “Filistin halkının Filistin Devleti çerçevesinde bağımsızlığını kazanması ve egemenliğini kullanabilmesini” destekleyen karara, 191 üyeli BM Genel Kurulu’nun 140 üyesi lehte oy verirken, aralarında ABD ve İsrail’in de bulunduğu 6 ülke karşı çıktı. Kararda, “Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, 1967’den beri işgal altında bulunan Filistin topraklarının statüsünü, askeri işgal altında kalan bölge” olarak tanımlayan bir paragraf da yer almıştı.