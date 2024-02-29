İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere saldırısına İran'dan sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, X sosyal medya platformunda, İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bulunan Kenani, mesajında İsrail’in yardım beleyen Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İRAN'DAN İSRAİL'İN SALDIRISINA SERT TEPKİ

Kenani, “Gazze’nin er-Raşid Caddesi'nde insani yardım sırasında bekleyen 100'den fazla Filistin vatandaşı, Siyonist rejimin barbarca saldırısı sonucu şehit oldu, 800'den fazla kişi de yaralandı.” ifadelerinde bulundu.

Gazze’deki yaranın özgür insanların hafızasından silinmeyeceğini belirten Kenani, “Cani Siyonist rejimin (İsrail) Filistinlilere yönelik toplu katliam ve soykırımını destekleme ve onlara sessiz kalmanın utancı ABD ve Avrupa'daki sahte insan hakları savunucularının alnından silinmeyecek.” dedi.

İSRAİL'İN SALDIRISI

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, 104 Filistinliyi öldürmüş ve 760'ını da yaralamıştı. Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.