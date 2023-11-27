İsrailli Ajan Pollard Aileleri Tehdit Etti! Serbest Bırakılan Esirler İsrail'in Propagandasını Yıktı

İsrail ve Hamas arasında gerçekleşen esir takası anlaşması başladı. 3 turda gerçekleşen esir takasında şimdiye kadar 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan İsrailli esirler ise, İsrail hükümetinin hoşuna gitmeyecek açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar İsrailli ajanı rahatsız etti.

Kassam Tugayları'ndan Esirlere Örnek Davranış

Dünyada başlatılan ve Hamas'ı "vahşi bir terör örgütü" olarak karalamaya yönelik haberler, esir takasıyla serbest bırakılan İsrailli esirler tarafından yerle bir edildi. İsrailli esirler, Kassam Tugayları'nın kendilerine çok iyi davrandığını, işkence, kötü muamele, kötü söz, aç bırakma gibi olayların hiç yaşanmadığını aktardı. 85 yaşındaki İsrailli esir Yochaved Lifshitz, basın açıklaması yaparak Kassam Tugayları'nın kendilerinin doktor dahil her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiğini aktardı. Buna karşın İsrail hapisanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin anlattıkları ise kan donduran cinsten. Filistinli esirler, İsrail hapisanelerinde her türlü fiziksel ve psikolojik şiddet gördüklerini aktardı.

İsrailli Casus Açıklamalardan Rahatsız Oldu

The Jaruselam Post'ta çıkan habere göre casusluk suçlamasıyla 30 yıl hapis yatan ve yoğun kamusal ve diplomatik çabalar sonucunda serbest bırakılan Jonathan Pollard, Machon Shilo ile birlikte yayınladığı videoda rehinelerin ailelerinin susturulması çağrısında bulundu. Pollard, bununla ilgili gerekirse hapis cezasının ortaya konulabileceğini söyledi. Pollard, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını "canavarca bir gaf" olarak nitelendirdi. Pollard, Haham'a şunları söyledi: