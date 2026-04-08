İsrailli analistler yenilgiyi kabul etti: "Tek kazanan İran"

Tel Aviv’de hakim olan görüş; Başbakan Netanyahu’nun ilan ettiği "rejim değişikliği ve nükleer imha" hedeflerinin çöktüğü, İran’ın ise bölgenin mutlak anahtarına sahip bir güç olarak masadan kalktığı yönünde.

28 Şubat’ta başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren çatışmaların ardından ilan edilen iki haftalık ateşkes, Soykırımcı İsrail'in iç cephesinde "başarısızlık" tartışmalarını alevlendirdi. Maariv, Walla ve Haaretz gibi mecraların kıdemli analizcileri, sahadaki durumun İsrail ve ABD için bir "stratejik yenilgi" olduğu konusunda hemfikir.

"AÇIK FARKLA KAYBETTİK"

İsrail’in sözde saygın askeri analistlerinden Avi Aşkenazi, ateşkes sürecini İsrail ve ABD adına bir "teslimiyet" olarak nitelendirdi. Aşkenazi’ye göre İran, diplomasi masasında kendi şartlarını kabul ettirmeyi başardı:

"Görünen o ki İsrail ve ABD savaşı açık farkla kaybetti. Bunun bedeli önümüzdeki yıllarda ödenecek."

Hürmüz Boğazı: "İran artık bölgenin anahtarlarını elinde tutan, Hürmüz’den geçiş için ücret talep edebilecek bir bölgesel güç olarak tescillenmiştir."

Diplomatik Başarı: Tahran’ın, Türkiye ve Pakistan aracılığıyla kendi hazırladığı anlaşma şartlarını Washington’a kabul ettirdiği savunuluyor.

TRUMP VE NETANYAHU AYRIŞMASI

Analist Eidan Kevler, Washington ile Tel Aviv arasındaki derin çatlağa dikkat çekti. Trump’ın siyasi hesaplarının, Netanyahu’nun askeri hırslarının önüne geçtiğini belirtti:

Trump’ın Kasım’daki ara seçimler ve düşen petrol fiyatları nedeniyle savaşı sürdürmek istemediği ifade ediliyor.

Anlaşmanın İsrail’in bilgisi dışında formüle edilmiş olması, Katil Netanyahu hükümetinde ciddi bir şüphe ve hayal kırıklığı yarattı.

İsrail iç cephesindeki yıkım ve ölenlerin, elde edilen sınırlı askeri kazanımların çok ötesinde olduğu vurgulanıyor.

