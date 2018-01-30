İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı milletvekili Glick, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.



Aynı zamanda haham olan Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi milletvekillerinin öncüsü sayılıyor.



Yahudi milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişi Başbakan Netanyahu'nun iznine bağlı.



Yahudi milletvekillerinin Aksa'ya "girişi"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yahudilerin 2015'te giderek artan Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle Kudüs ve Filistin genelinde yaşanan olayların ardından, Yahudi milletvekillerinin Harem-i Şerif'e girişlerini yasaklamıştı. Ancak Netanyahu, geçen yıl ağustos ayında yasağı kaldırarak, Yahudi milletvekillerinin önceden izin almaları şartıyla Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermişti.



Likud Partisi üyesi Glick ve HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partili Shuli Moalem, Netanyahu'nun yasağı kaldırmasının ardından 29 Ağustos 2017'de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen ilk milletvekilleri olmuştu.



Tel Aviv yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.



Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.