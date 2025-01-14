İsrailli askerler Netanyahu hükümetine rest çekti! Yaklaşık 200 asker mektup imzaladı

İsrail ordusundan yaklaşık 200 asker, İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkesi sağlamaması halinde görev yapmayı bırakacaklarını içeren bir mektubu imzaladı. İşlenen savaş suçlarını itiraf eden askerler, suça daha fazla ortak olmak istemediklerini söyledi.

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İsrailli askerler Netanyahu hükümetine rest çekti! Yaklaşık 200 asker mektup imzaladı
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İsrailli askerler Netanyahu hükümetine rest çekti, “Gazze’de ateşkes yoksa görevi bırakırız” dedi. ABD merkezli haber ajansı Associated Press, "Bazı İsrail askerleri Gazze'de savaşı sürdürmeyi reddediyor" başlıklı bir haber yayınladı.

Habere göre, zırhlı birliklerde çalışan bir subayın, İsrail askerlerinin Gazze'de silahsız bir Filistinli genci öldürdüğü görüntü zihnine kazındı.

"Savaşmayı" reddeden 7 asker, Filistinlilerin nasıl öldürüldüğünü anlattı. "Tehdit oluşturmayan" evleri yakmaları veya yıkmalarının emredildiğini ve askerlerin evleri yağmaladığını gördüklerini anlatanlar da vardı.

Yaklaşık 200 İsrail askeri, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkesi sağlamaması durumunda "savaşmayı" bırakacaklarına ilişkin bir mektuba imza attı. Askerlere göre bu, "buz dağının görünen kısmı"...

Askerlerden bazıları, çatışma yaşadıklarını ve pişmanlıklarını ifade etti. Gördüklerini sindiremeyenler, durumu arkadaşları ya da akrabalarıyla paylaştığını aktardı. Bir asker ise “gereksiz yere” yakılan 15 binayı unutamadı. Dışarıda nöbet tutarak savaş suçuna katıldığını belirten asker, “Tekrar aynı şeyi yapma şansım olsaydı, savaşmazdım.” dedi.

Haberde, askerlerin "hizmet vermeyi reddettikleri" için hapse girebilecekleri belirtildi. Şimdilik bir tutuklamanın olmadığı kaydedildi.

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