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İsrailli bakandan haddini aşan çağrı!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

İsrailli bakandan haddini aşan çağrı!

Facebook hesabından açıkmalarda bulunan Liberman “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son birkaç aydır İsrail’e karşı provokasyon yaratmak için her fırsatı kullanıyor. Türkiye ile ilişkilerimizde pek çok şeyi gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ AÇIKLAMA

Gözden geçirilmesini istediği şeyler arasında ekonomiyi ön plana çıkaran Liberman, Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak boru hattının inşasına karşı olduğunu dile getirdi. Liberman “Boru hattının vanasını Erdoğan’ın ellerine bırakırsak büyük bir stratejik hata olur” ifadesini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #Avigdor Liberman #türkiye
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mete - 6 gün önce
o başındaki takkeyi sana tersinden giydirecegimiz günler yakındır
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