İsrailli Bakan'dan İtiraf Gibi Açıklama! "Ağır Bedelleri Oldu"

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısını başlattı. Kara saldırıları sırasında İsrail ordusu ağır kayıplar verdi. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne giren İsrail askerlerini çeşitli noktalarda pusuya düşürdü. Kayıplar sonrası İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

İsrail Savunma Bakanı'ndan İtiraf Gibi Açıklama

Gallant'ın açıklamasında Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde yaşanan çatışmaların ağır bedelleri olduğu dile getirildi. Gallant, 9 İsrail askerinin daha öldürülmesinin zor ve acı verici bir darbe olduğunu ifade etti. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerinin daha Gazze Şeridi'nde öldüğü belirtilmişti.