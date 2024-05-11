İsrailli diplomat BM'nin kuruluş anlaşması metnini parçaladı

İsrail, BM Genel Kurulunda dün görüşülen, BM'de "gözlemci" statüsünde olan Filistin'e bazı haklar tanınması ve Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen karar tasarısına tepkisini gösterdi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Genel Kurul'da düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Filistin'in örgüte üyeliğini destekleyen ülkelere karşı konuştu. Erdan üyeliği destekleyen ülkeleri işaret edip, "BM Şartı'nı kendi ellerinizle parçalıyorsunuz" diyerek BM'nin kuruluş anlaşması belgesinin kopyasını yanında getirdiği kağıt öğütücüye koyarak parçaladı. İsrailli diplomatın skandal eylemi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.