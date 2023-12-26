İsrailli Eski Komutandan İtiraf! "Hamas'a Karşı Savaşı Kaybettik"

İsrail, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası büyük kayıplar verdi. Kassam Tugayları'nın esir aldığı İsraillileri kurtarmak bahanesiyle başlattığı Gazze saldırılarında, İsrail askerleri bugüne kadar neredeyse 500 kayıp verdi. İsrail'in sivil katliamlara girişmesi de dünya kamuoyunda İsrail'e karşı tepkilerin büyümesine neden oldu. Irak'ta ve Suriye'de İsrail'e destek veren ABD'nin üsleri vurulurken, Yemen de İsrail'e karşı Kızıldeniz'de operasyonlarını arttırdı. Lübnan Hizbullahı ise başka bir cepheden İsrail ile savaşmaya devam ediyor.

Bu koşullar altında İsrailli eski komutan Halutz'tan itiraf niteliğinde açıklama geldi. İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna röportaj veren Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı kaybettiğini belirtti. Halurtz, "zafere ulaşmanın yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılması olduğunu öne sürdü.