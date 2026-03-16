İsrailli işgalciler, Batı Şeria'da 500 dönümlük alanı gasbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli radikal gruplar, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir hukuksuzluğa imza attı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre; Selfit kentine bağlı Ez-Zaviye ve Rafat beldeleri arasındaki stratejik bölgeye baskın düzenleyen siyonistler, geniş bir tarım arazisini hedef aldı.

BAĞ EVİ YIKILDI, ARAZİ ÇİTLERLE ÇEVRİLDİ

Saldırı sırasında Hamdullah Ebu Neba isimli Filistinliye ait bir bağ evini yıkan gaspçı gruplar, bölgedeki 500 dönümden fazla alanı çitlerle çevirerek Filistinlilerin girişine kapattı. Yerel kaynaklar, bu hamlenin mülk gaspını kalıcı hale getirme amacı taşıdığını ifade ediyor.

Ekim 2023’ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da şiddetini artıran katil İsrail ordusu ve gaspçı gruplar; öldürme, gözaltı, mülk tahribi ve zorla yerinden etme politikalarını sistematik hale getirdi. Filistin yönetimi, bu uygulamaların bölgenin resmen ilhak edilmesi için yürütülen bir ön hazırlık olduğu uyarısını yineliyor.