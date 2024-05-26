İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi

Libyalı hackerlar İsrail'in Kanal 14 televizyonuna siber saldırı düzenledi. Daha önce TRT muhabirini hedef gösteren Kanal 14 Televizyonunun canlı yayınında, ekrana Mescid-i Aksa görüntüsü yansıtıldı.

İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi

Skandal yayınlara imza atan ve Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen İsrail Kanal 14 Televizyonu siber saldırıya uğradı.

Libyalı hackerlar, yayın sırasında ekrana önce uluslararası hacker grubu Anonymous'un simge maskesini takan bir kişiyi taşıdı. Ardından Mescid-i Aksa görüntüsünü getirdi.

Ekranda bu görüntüler yayınlanırken Kuran-ı Kerim okunduğu duyuldu.

İsrail zulmünü dünyaya duyuran medya kuruluşlarına karşı yayın yapan Kanal 14, son olarak TRT Arabi muhabirini hedef göstermişti. Bu skandal haber, İsrail’in, yaşanan katliamların haberleştirilmesi karşısındaki tahammülsüzlüğünün yeni bir göstergesi olarak değerlendirilmişti.

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