İsraillilerin Netanyahu'ya sabrı tükendi

İsrail’de hafta boyunca devam eden Netanyahu Hükümetine karşı gösteriler, hafta sonu şiddetlenerek arttı.



İsrail kentlerinde düzenlenen eylemlere onbinlerce İsrailli katıldı.



Tel Aviv’de ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart taşıyan göstericiler, ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapattı.



Bir yol kapatma eylemi de Hayfa kentinde oldu. Buradaki göstericiler de oturma eylemi yaptı. Polis, göstericilere müdahale etti.



Batı Kudüs’te ise polis göstericilerin kurduğu çadırları dağıttı.

İngiltere, Almanya, İsveç ve diğer Batı ülkelerinde de hafta sonu kitlesel Filistin’e destek eylemleri düzenlendi. Eylemlerde İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi anıldı.