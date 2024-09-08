İsraillilerin Netanyahu'ya sabrı tükendi

İsraillilerin Netanyahu hükümetine sabrı tükendi. Hafta boyunca devam eden eylemler hafta sonu şiddetlendi. Gösterilere ülke çapında onbinlerce İsrailli katıldı.

İsraillilerin Netanyahu'ya sabrı tükendi
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail’de hafta boyunca devam eden Netanyahu Hükümetine karşı gösteriler, hafta sonu şiddetlenerek arttı.

İsrail kentlerinde düzenlenen eylemlere onbinlerce İsrailli katıldı.

Tel Aviv’de ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart taşıyan göstericiler, ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapattı.

Bir yol kapatma eylemi de Hayfa kentinde oldu. Buradaki göstericiler de oturma eylemi yaptı. Polis, göstericilere müdahale etti.

Batı Kudüs’te ise polis göstericilerin kurduğu çadırları dağıttı.

İngiltere, Almanya, İsveç ve diğer Batı ülkelerinde de hafta sonu kitlesel Filistin’e destek eylemleri düzenlendi. Eylemlerde İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi anıldı.

Bolu Dağı tüneli ulaşıma açıldıBolu Dağı tüneli ulaşıma açıldıYurt
israil gazze
Günün Manşetleri
Tunceli'de 4 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüştü
ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği tarih açıklandı
Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması
Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
"AK Parti bir kez daha FETÖ tuzağında"
16 terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat açıklaması!
Çok Okunanlar
ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi
Çay fiyatlarına yüzde 18 zam Çay fiyatlarına yüzde 18 zam
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
Narin soruşturmasında yeni gelişme Narin soruşturmasında yeni gelişme