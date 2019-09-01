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Erkin Asrandiyev bulundu
Erkin Asrandiyev bulundu
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Issık Gölü'nde kaybolan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev bulundu

Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev bulundu.

Issık Gölü'nde kaybolan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev bulundu

Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev bulundu.

Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, dün Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen ve akşam saatlerinde kaybolan Asrandiyev'in bulunduğu bildirildi. Kurtarma ekiplerince sudan tekneye alınan Asrandiyev'in 19 saat suda kaldıktan sonra kurtarıldığı belirtildi.

Asrandiyev, 500 milyon dolarlık sermayesi olan ve merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanlığı görevine Ekim 2017'de getirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Issık Gölü
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